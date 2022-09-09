Öğretmenler yine engellendi: Bu kez Eğitim-iş'in yürüyüşü polis barikatı ile kesildi

09 Eylül 2022 Cuma, 14:50

Ankara’da Eğitim- İş’e üye öğretmenler sorunlarının çözümü ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için Milli Eğitim Bakanlığı önüne giderek sabahleyin burada açıklama yapmak istedi. Ancak sabah 09.30 sıralarında sendika Genel Merkezi önünde toplanan öğretmenler polis barikatı ile durduruldu. Öğretmenler, “Öğretmene saygı istiyoruz. Mustafa Kemal’in öğretmeniyiz” sloganları attı. Polis öğretmenleri anonslarla uyardı. Öğretmenler uyarıya sloganla yanıt verdi.

Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türk polisi ile karşı karşıya gelmek istemediklerini dile getirerek, tek isteklerinin sorunlarını Bakanlık önünde yapacakları basın açıklamasıyla duyurmak olduğunu aktardı. Özbay, polisin anonsuna karşı “Biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin polisine sesleniyoruz. Aldığınız talimat hukuksuzdur. Öğretmene saygı duyun, barikatı açın” dedi.

Özbay, polislere “Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler öğretmenine asla barikat kurmayacak” diye seslendi.

Öğretmenler bekleyiş sırasında 10’uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı söyledi. Öğretmenler "Özgür basın susturulamaz" sloganı atarak, polisin belirlediği noktada duran basın mensuplarının daha rahat görüntü alabilecekleri bir noktaya gelmelerine izin verilmesini sağladı. Öğretmenler, "Basının olmadığı basın açıklaması olur mu" diyerek polise tepki gösterdi.

Öğretmenler Kızılay’da Eğitim- İş Genel Merkezi önünde beklerken çevre binalardan yurttaşlar da polisin engelini izledi.

Öğretmenlerin MEB önüne yürümek için saat 09.30’da başlattığı eylem Sendika Genel Merkezi önünde halen sürüyor. Başkent Ankara'da dün de Eğitim Sen üyelerinin MEB'e yapmak istedikleri yürüyüş polis barikatı ile engellenmişti.