Resmi Gazete'de yayımlandı: MEB'den anaokulu, ilkokul ve liseler için yeni karar

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:56

MEB’in Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmelik kararına göre, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anaokulu ve ilkokullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı. Aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarına ilişkin düzenleme de yapıldı.

Alınan karara göre 5 öğrencisi olan anasınıflarına öğretmen normu verilebilecek ve öğrenci sayısına bakılmadan ilkokul açabilececek.

“5’TEN AZ 20’DEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE…”

MEB’in almış olduğu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Öğrenci sayısı 5’ten az, 20’den fazla olmamak üzere, açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilecek.

Öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek ve öğretmen normu tahsis edilecek.

Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmeyecek.



