Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

AA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:20
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "www.personel.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra görevli oldukları okullardan ayrılarak yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek.


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