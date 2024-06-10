THY'den yönetim kuruluna yeni atamalar
THY'de Yönetim Kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekib Avdagiç de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu'nun, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verdiği bildirildi.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar vermiştir" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, şöyle devam edildi:
"Aynı zamanda Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı, Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi Başkan Vekili olarak; Doç. Dr. Murat Şeker, Dr. Melih Şükrü Ecertaş ve Ramazan Sarı'nın ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir."
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