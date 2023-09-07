Öğretmenlerin önlüğüne diz boyu ayarı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 07:55

Güncelleme: 07.09.2023 - 07:55

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, bir meslek lisesinde öğretmenlerin giyeceği önlüğün boyunun uzun diz seviyesinde olması konusunda uyarı mesajı atıldığını söyledi. İl ve ilçe müdürleri müdürlerle toplantı yaptığını, önlüklerin meslek liselerinde tasarlanıp dikilmesi kararı alındığını aktaran Özbay, “Öğretmenlerin birçok sorunu varken, çocuklarımız aç ve susuzken Milli Eğitim Bakanlığı en son bir genelgede öğretmenlerin önlük giymesi zorunluğu getirdi ve buna dayanak olarak da rol model olması, öğretmen mesleğinin itibarından söz edildi. Öğretmenler ekonomik yoksunlukları sebebiyle bir takım elbise alamazken, yılda iki ayakkabı alamazken, çocuklarının eğitim masrafını karşılayamazken, öğretmenlere önlük giydirip rol model olacağını iddia eden Milli Eğitim Bakanlığı’nın zihniyetinin altyapısı farklı. Daha dün mesleki anadolu lisesine gönderilen ve bana gelen mesajda meslek lisesinde tasarlanacak önlükte dikkat edecek tek kriter ‘uzun olsun’. Önlük genelgesi zihniyetin altyapısında özellikle kadın öğretmenlerin kıyafetine karışma düşüncesi olduğu açıktır. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘mesleki anadolu lisesine önlük dikin, boyu uzun olsun’ demesi ve tek koşulun bu olması bunun çok net kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.



"BAKANLIK BASKIYI ARALADI"



Bu genelgeyle idarecilerin öğretmenlerin kıyafetine karışma yetkisini eline aldığını ifade eden Özbay, “Atamayla, yer değiştirme yetkili olan bir bakan, yandaşlık kriterine göre atadığı idarecilere bir alan açmıştır; ‘Siz öğretmenlerinizin kıyafetine artık karışabilirsiniz. Öyle uygun görmediğiniz kıyafetleri uyarın, kadın öğretmeninin eteğinin boyunu mu beğenmediniz, giydiğini pantolonu dar mı buldunuz, üzerine önlük giy diye uyara bilirsiniz’ diye. Laiklik ve karma eğitim ile ilgili de kapıyı aralayan Milli Eğitim Bakanlığı’ydı, bugün görüyoruz ki öğretmenlerin kıyafeti üzerinden de bu baskının kapısını aralayan da Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Buradan uyarıyoruz; hiç kimse öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ne düşüneceğini ne konuşacağına ne giyeceğine karar veremez. Öğretmenler zaten bu ülkenin aydın insanlarıdır, eğer ekonomik koşulları yeterli olursa ne giyeceklerini çok da iyi bilirler. O nedenle buradaki genelgenin altyapısında yine kadın öğretmenlerimiz başta olmak üzere insanların kıyafetine karışmak olduğunu somut örneğini yaşıyoruz. Bu konuda Eğitim İş olarak tüm eğitimcilerin yanındayız. Bu tür baskılara asla geçit vermeyeceğiz, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyor. Bu genelgeyle de bir dayatma yapılamayacağını tüm arkadaşlarımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.