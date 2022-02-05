Öğretmenlik Meslek Yasası Meclis'ten geçti: ‘Öğretmenliğe ihanet kanunu’
Öğretmenlerin atamaları, mesleki gelişimleri ve kariyer ilerlemesini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Yasası, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yasayı AYM’ye taşıyacaklarını açıkladı.
Öğretmenlerin ve eğitim sendikalarının tepki gösterdiği ve geri çekilmesini istediği, iktidara yakınlığıyla sendikaların dahi eleştirdiği 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Yasası, tüm tepkilere karşın değişiklik olmadan AKP ve MHP’lilerin oyları ile kabul edilerek yasalaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yasayı AYM’ye taşıyacaklarını açıkladı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise “İktidardan ve dernek maskesi takmış tarikatlardan başka savunucusu olmayan bu kanun, mesleğimizin karşısına büyük bir tehdit olarak konuşlandırıldı. TBMM çatısındaki muhalif siyasi partilerle görüşerek mesleğe ihanet kanununun AYM’ye taşınmasına katkı sunacağız” dedi.
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