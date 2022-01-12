Öğretmenlik Meslek Yasası teklifi komisyondan geçti

12 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Öğretmenlerin ve eğitim sendikalarının tepkisini çeken 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Yasası teklifi, önceki gün TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Muhalefetin yoğun şekilde eleştirdiği teklifin görüşmeleri 13.5 saat sürerken, tek bir maddede iki sözcüklük değişiklik yapıldı.

Görüşmeler sırasında AKP’li Hacı Ahmet Özdemir’in, “teklifin siyaset yatırımı olduğu” yönündeki açıklaması ise dikkat çekti. Özdemir, “Biz partiyiz ya, AK Parti’yiz. Siz değişik isimler, tabelalar altında parti olarak faaliyetinizi sürdürürken nasıl iktidar olmayı, seçmenin tercihlerini kendi lehinize çevirmeyi düşünüyorsanız, elbette biz de böyle bir düşünce içerisinde olacağız” dedi. “Öyle bir zamanlama yapın ki bir kanun yaptığınızda, seçimi etkilemeyecek bir zamanlamada yapın” eleştirisine katılmadığını da belirten Özdemir, “Böyle bir şey siyasetin ruhuna aykırıdır” diye konuştu. CHP’li Burcu Özdemir ise “Seçim yatırımı olduğunu itiraf ettiniz” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cemal Taşar ise sözleşmeli öğretmenliği savunarak, sözleşmeli öğretmenlerin olmaması durumunda Doğu illerinde öğrencilerin öğretmen göremeyeceğini iddia etti. Taşar, “Ben Bitlis milletvekiliyim. Doğu’dan gelen bir kardeşinizim. Eğer bu sözleşmeli mecburi eğitim olmasa bizim orada çocuklarımızın öğretmen görme şansı yok. Öğretmen bulamazsınız. Bu halimizle öğretmen bulamıyoruz orada, gerçekçi olalım” dedi.

"PARMAK SALLANAMAZ"

Görüşmelerde sendika temsilcileri de konuştu. İktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, teklifi eleştirdi. Teklifin, “istenilen çerçevede olmadığını” söyleyen Selvi, “Keşke kadrolu ve sözleşmeli farkı ortadan kalkmış olsaydı ve sözleşmelilik sona erdirilmiş olsaydı” dedi. Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da teklife eleştirilerini yöneltti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ın konuşması sırasında ise tartışma yaşandı. Özbay, konuşmasına tepki gösteren AKP’li vekillere yönelik “Konuştuğumuz konu benim mesleğim. Öğretmene parmak sallayarak konuşmak sizin geleneğiniz olabilir ama öğretmene parmak sallanmaz” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜK DEĞİŞİMİ!

Muhalefetin uyarıları üzerine AKP’lilerin verdiği bir önerge ile bir maddede iki sözcüklük değişiklik yapıldı. Böylece, “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması” ibaresi “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” şeklinde değiştirilirken, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlığı” ibaresi eklendi. “Öğretmen adaylarının” ibaresi de “Aday öğretmenlerin” şeklinde değiştirildi.