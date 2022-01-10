Mülakat mağduru öğretmenler isyan etti: 'Yüzümüze tüm kapıları kapattınız'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:48

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara'ya gelen mülakat mağduru ve ataması yapılmayan öğretmenler, KPSS’den aldıkları 80-85-90 puanlara karşılık, mülakattan 50-55-56 aralığında puanlarla elendiklerini söyledi. KPSS’den yeterli puan aldıkları halde mülakatta elenen öğretmenler, Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Üzerinde, "Mülakat değil, liyakat", "Üç sınavı geçtik, 3 dakikada elendik", "Fazlasını değil, hakkımızı istiyoruz" ifadelerinin yazılı olduğu öğretmenler, neden elendiklerini bilmediklerini mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederek, sorunlarını ANKA Haber Ajansı’ndan Dilan Kutlu'ya anlattı.

"YETKİLİLER ÇÖZÜM SİZİN ELİNİZDE"

Diyarbakır’dan gelen ataması yapılmayan öğretmen Meral Yaşam, “Sözleşmeli öğretmenlik mülakatında elendiğimizi öğrendik. Ben 84’e yakın bir puan aldım. Mülakat açıklandı elendiğimizi gördük ama neden elendiğimize dair bir bilgi yok. Mülakatta 4 soru soruldu. Dördünü de adım gibi bildiğime eminim ve mülakat komisyonunda da buna yönelik dönüşler sağlandı bize" dedi.

KPSS sürecine hazırlanırken, sabahları 06.40’ta kütüphaneye gidip sıraya girdiğini söyleyen Meral Yaşam, “Benim yüzüme tüm kapıları kapattınız. Buradan yetkililere sesleniyorum çözüm sizin elinizde” dedi.

"ALANIMDA ÇOK İYİ DERECE YAPTIM AMA ELENDİM. BİR HAFTA YEMEK AĞLADIM"

Samsun’dan gelen Hilal Özkır da 733 kişi içerisinden 491. sıralamaya girdiğini ancak sözlü mülakatta 55 verilerek elendiğini söyledi. Atanamayan öğretmen Özkır, “Mülakat dediğimiz olay 4 dakikadan ibaret. Bu dört dakikada nasıl 55 verildi. Biz bunu bilmiyoruz. Alanımda çok iyi derece yaptım ama şu an tercih hakkım elimden alındı” diye konuştu.

Mülakatın kaldırılması ve tercih haklarının geri verilmesini isteyen Özkır, “Ben ‘Acaba nereleri yazacağım?’ diye hayal kuruyordum. Bu hayallerim elimden alındı. Elendiğimi gördüğümde ilk bir hafta sürekli ağladım. Bir hafta boyunca hiç yemek yiyemedim. Biz bunu hak etmedik” dedi.

"HAYVANLARIN BAŞINDA, ÇIKMIŞ SORULARI ÇÖZDÜM"

Uşak’tan gelen bir öğretmen ise, “Mülakat sonuçlarım iyi gelseydi aileme nişanlanmayı düşündüğümü söyleyecektim. Ama mülakat açıklandı. Sonuçları görünce evde bir ölüm sessizliği oldu. Söyleyemedim. Ağlaya ağlaya o gün bitti. Artık bir fabrikaya girerim” dedi.

KPSS’den 82 puan alıp, mülakattaki 4 soruyu da bildiğini söyleyen atanamayan öğretmen, “Puanım 58’e düşürüldü. Üç yıldır hazırlanıyorum bu sınava. Psikolojisi çok zor bir durum. Rakiplerimizin önüne nasıl geçebiliriz diye düşünüyoruz ama netice almamıza rağmen mülakatta elendik” diye konuştu.

Ailesinin hayvancılıkla geçindiğini söyleyen öğretmen, “Yazları aileme yardım ettim. Hatta orada hayvanların başında, çıkmış soruları çözdüm. Bölümüm PDR. Bu kadar emek verip buradan geri dönmek de insana koyuyor. Yeniden elenme korkum da var çünkü; neden elendiğimiz bize söylenmiyor” dedi.

"EŞİM TÜRKİYE 5. OLDUĞU HALDE MÜLAKATTAN ELENDİ"

Eşinin Türkiye beşincisi olduğu halde atanamadığını söyleyen Latife Köroğlu ise, “Eşime mülakattan 55 vererek elediler. Nedenini bilmiyoruz. Eşim 9 yıldır memur. Güvenlik soruşturmasıysa gerekçe neden şu anda memurluk yapıyor? Neden elendik merak ediyoruz" dedi.