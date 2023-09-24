Öğretmenlik sınavı için yeni formül

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2022’de ücretsiz olmasına karşın bu yıl öğretmenlerden 530 lira başvuru ücreti istenmesine tepki gösterdi.

Tekin ayrıca 19 Kasım’da yapacağı açıklanan kariyer basamakları sınavını da eleştirdi. Tekin, sınav için küçük bir düzenleme planladıklarını aktardı ve “Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Formülü paylaşacağız” dedi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul “Asıl sorun bütçe ve ekonomik kriz” ifadelerini kullandı.