OGS tarihe karıştı: HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 ne kadar?
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Kararı, Karayolları Genel Müdürlüğü resmen duyurdu. Buna göre OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Peki HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 ne kadar? İşte ayrıntılar...
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek.
Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.
Otoyol ve Köprü Geçişlerinde OGS'nin Kaldırılmasına İlişkin Basın Duyurusu; pic.twitter.com/c0JooEZGNO— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 14, 2022
Kararın açıklanmasının ardından 'HGS nereden, nasıl alınır?', 'HGS ücreti 2022 ne kadar?' gibi sorular yeniden gündeme geldi.
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), ilk olarak 17.09.2012 tarihinde İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Boğaz Köprüleri, Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Niğde-Mersin-Şanlıurfa otoyollarındaki ücret toplama istasyonlarında PTT Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan bir sistem olarak biliniyor. Kısaca HGS, köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerinin hızlı bir şekilde ödenmesini sağlamaya yönelik özel bir uygulama.
HGS NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Peki, HGS nereden ve nasıl alınır? Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS kullanmak için işlemlerinizi PTT şubeleri haricinde bankalardan, bankaların internet ve cep şubelerinden, anlaşmalı noktalardan yapmam mümkün. HGS ürün satış ve bakiye yükleme işlemleri tüm PTT işyerlerinin yanı sıra anlaşmalı GSM şirketleri, anlaşmalı bayilikler, anlaşmalı petrol şirketleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
PTT tarafından yol güzergâhlarına kurulan satış noktaları ve bakiye yükleme noktaları ise şöyle sıralanıyor:
Niğde-Şanlıurfa Otoyolunda: Adana Batı, Adana Doğu, İskenderun, Gaziantep Batı, Şanlıurfa, Mersin İstasyonları.
Ankara-Edirne Otoyolunda: Akıncı, Edirne, Çorlu, Babaeski, Adapazarı, Gerede, Çamlıca, Boğaziçi köprüsü,
Gebze, Dilovası, Kandıra, FSM Köprüsü, Kınalı, Hadımköy, Avcılar, Mahmutbey İstasyonları.
İzmir-Aydın-Çeşme Otoyolu: Aydın, Belevi, Çeşme, Germencik, Işıkkent, Narlıdere İstasyonları.
HGS ANLAŞMALI BANKALAR
- İŞ BANKASI
- ALBARAKATÜRK
- GARANTİ
- TEB
- KUVEYTTÜRK
- DENİZBANK
- YAPIKREDİ
- VAKIFBANK
- HALKBANKASI
- TÜRKİYE FİNANS
- AKBANK
- ZİRAAT BANKASI
- FİNANSBANK
- HGS ANLAŞMALI PETROL İSTASYONLARI
- PETROL OFİSİ
- SHELL
- BP
- OPET
- TPPD
- TOTAL Yetkili İstasyonları
HGS ÜRÜNÜ ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
PTT’nin sitesinde bu soruya şu yanıt veriliyor:
Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokopisiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir.
HGS ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
PTT’nin internet sitesinde ise konuya ilişkin şu bilgi yer alıyor:
PTT işyerleri tarafından satılan HGS ürünlerinden yapışkan tipi etiket bedeli 15 TL, kart tipi etiket bedeli ise 30 TL’dir. Müşterilerin satış esnasında etiket bedeline ek olarak bakiye de yüklemeleri gerekmektedir.
Anlaşmalı bankaların ise HGS ürünleri için farklı fiyatları bulunuyor. Çalıştığınız bankanın ürün ve hizmet ücretleri bölümünden bulabilirsiniz. Bazı bankalar ise müşterilerine HGS kart ve etiketini ücretsiz olarak verebiliyor. Ücretsiz HGS kartı için müşterisi olduğunuz banka ile görüşebilir ve uygulamanın geçerli olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
HGS İÇİN ARAÇ SINIFLARI: HANGİ ARAÇ HANGİ SINIFTA?
Peki, HGS alırken nelere dikkat edilmeli? HGS kullanan sürücülerin araçları 6 sınıfta ücretlendiriliyor. Köprü ve otoyollarda HGS kullanacak sürücülerin bu nedenle araçlarının yer aldığı sınıflandırmaya uygun HGS etiketi kullanması gerekiyor aksi durumda sürekli olarak araç sınıfı uyumsuzluğu devam eden sürücülerin HGS hesapları kara listeye alınıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre araçlar ve bulundukları sınıflar ise şöyle:
- 1.Sınıf Araçlar: Aks aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre olan araçlar 1. sınıftır
- 2.Sınıf Araçlar: Aks aralığı 3.20 metre ve üzerinde olan türlü 2. akslı araç 2. sınıftır
- 3.Sınıf Araçlar: Aks adedi (dingil sayısı) 3 tane olan her türlü araç 3. sınıfta yer alıyor.
- 4.Sınıf Araçlar: Dingil sayısı 4 ve 5 adet olan her türlü araç 4. sınıf araçtır.
- 5.Sınıf Araçlar: Dingil sayısı 6 ve daha fazla olan kamyon, treyler vb araçlar bu kategoride yer alıd.
- 6.Sınıf Araçlar: Bu kategoride ise motosikletler yer almaktadır. Motosikletler 1. sınıf araç ücretinin yarısı kadar bir ücret ile otoyol ve boğak köprülerini kullanabiliyor.
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