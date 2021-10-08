Üniversitede fakülteler arasına ücretli HGS sistemi: Öğrenci 30, akademisyen 50 lira ödeyecek

08 Ekim 2021 Cuma, 16:04

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi’nde 2018 yılı Nisan ayında, üniversitede araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı Volkan Bayar (38), tutuklu yargılandığı Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYDAN SONRA 5 KEZ KARAR ALINDI

Olayın ardından Eskişehir Valiliği Üniversite güvenlik koordinasyonu 2018, 2019, 2020 yılı mart ve ekim toplantılarının yanı sıra geçen ağustos ayında da yerleşkenin fiziki olarak bölünmesi ve giriş-çıkışların kontrol altına alınmasına dair 5 kez karar aldı. ESOGÜ yönetimi kararlar doğrultusunda Meşelik kampüsündeki 3 güzergah için Tıp Fakültesi ile diğer birimlerin ayrılmasına ilişkin bariyerli ve ücretli hızlı geçiş sistemi kurulumuna başladı. Araçlı geçişlerde bir defaya mahsus akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere ise 100 lira geçiş bedeli belirlendi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Yaklaşık 30 bin örgün öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yönetim, tepkiler üzerine internet sitesinde açıklama yaptı. 2018 yılında araştırma görevlisi olan Volkan Bayar’ın 4 akademisyeni öldürdüğü olayın hatırlatıldığı açıklamada, “Meşelik Yerleşkemizin bölünmesi ve yaya olarak giriş yapacaklar için kartlı turnike sistemiyle kontrol sağlanması, araçla giriş yapacaklar için ise HGS sisteminin devreye alınması kararına varılmıştır. Yerleşkemize yaya olarak girişler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Yerleşkeye araçlarıyla giriş yapmayı tercih edenlerin kimlikleriyle güvenlik nizamiyelerine başvurmaları halinde tamamen ücretsiz olarak geçiş yapmaları mümkün olacak, hızlı geçiş yapabilmek isteyenler içinse bir seferliğe mahsus olarak belirlenen kart bedelleri alınacaktır” denildi.

TURNİKE VE BARİYERLER KURULUYOR

Yerleşkedeki güzergahlar üzerinde turnike, bariyer ve HGS kurulum çalışmaları sürüyor. Üniversite yönetiminin hazırlıklarını tamamladıktan sonra ücretli geçiş sistemine geçileceği öğrenildi.