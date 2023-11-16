Hrant Dink'in katili Ogün Samast nerede? Baba, 'Haberim yok', muhtar 'Gittiler, gelmediler' dedi

Yayınlanma: 16.11.2023 - 23:59

Güncelleme: 17.11.2023 - 00:11

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde düzenlediği suikastla öldüren Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevinden 15 Kasım (dün) tahliye edildi.

Tahliyesinde cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı iddia edilen Samast'ın Trabzon'daki evine dönmediği ortaya çıktı.

AİLE: BULURSANIZ KONUŞURSUNUZ

10Haber'de yer alan habere göre, baba Ahmet Samast oğlunu cezaevinden almak için Bolu’ya gitmediğini belirterek "Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin" dedi. Samast'ın ağabeyi Ümit Samast ise konuşmak istemediğini belirtip "Ogün’ü bulursanız konuşursunuz" yanıtını verdi.

MUHTAR: GİTTİLER, GELMEDİLER

Çal Camili Köyü muhtarı Aziz Demir ise yaptığı açıklamada Samast ailesinin 14 Kasım’da sessiz sedasız köyden ayrıldığını söylerken "Kimseye bir şey demediler. Çok iyi insanlardır, yıllardır komşularımız. Köye gelmediler. Emniyet de aradı, bilgi almak istedi. Onlara da söyledim. Gelmediler, geleceklerini de düşünmüyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalanmış ve 24 Ocak 2007’de tutuklanmıştı.