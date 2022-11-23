Oğuz Kaan Salıcı, adalet nöbetini 625 gündür sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, öldürülen eşi ve iki oğlu için 625 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet mücadelesini sürdüren Emine Şenyaşar’ı ziyaret etti.
AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaptığı seçim çalışması sırasında Şenyaşar Ailesi’nin iş yerini ziyaret etmiş, taraflar arasında çıkan kavgada Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler ağır yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
AKP'li Yıldız'ın yakınları, Şenyaşar Ailesine kaldırıldıkları hastanede de saldırmış ve Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.
CHP, EMİNE ŞENYAŞAR'I ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar’ı, 625 gündür adalet nöbeti tuttukları Şanlıurfa Adliyesi önünde bugün ziyaret etti.
Salıcı, Şenyaşar Ailesinin başına gelenlerin insanların vicdanını yaraladığını vurguladı ve “Annenin burada olması, kendi mücadelesini veriyor olması sadece Urfa’da görülmüyor. Ülkenin her yerinde görülüyor. Adaletsizlik sadece burada da değil. Başka yerlerde de yok mu? İnşallah herkes için hepsini beraber getireceğiz” dedi.
Ferit Şenyaşar, cezaevinde olan kardeşinin çıkmasını istediklerini dile getirerek “Adalet işlerse talebimiz gerçek olur” diye konuştu. Emine Şenyaşar ise eşi ve iki oğlunu öldüren AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının aynı aileden iki genci daha öldürdüğünü öne sürerek, Yıldız’ın Ailesi’ne ilişkin, “Eşlerini korucu yaptılar, siz gördünüz mü kadınlar korucu oluyor” diye sordu.
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