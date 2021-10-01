"Oğuzhan Asiltürk koronavirüsten mi öldü?" sorusuna Koca'dan yanıt

01 Ekim 2021 Cuma, 11:10

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yaşamını yitirdi.

86 yaşındaki Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Asiltürk'ün ölümünün ardından Covid-19 şüphesi yeniden gündeme geldi.

Konu hakkında bir muhabirin 'Koronadan mı öldü?' yönündeki sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtsız bırakıldı.

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İnançlı ve sabırlı biriydi. Bugün sabah 09:00 sularında kaybetmiş bulunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi. Koca soruya, "Daha bu konu ve genel birtakım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde yanıt verdi.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.

Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı.

1987 Anayasa referandumu ile yasağının kalkmasının ardından ilk kongrede Refah Partisi'nin genel sekreterliğine seçildi.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçildi.