Oğuzhan Uğur tartışma yaratan mesajına açıklık getirdi

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 08:19

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 08:19

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, deprem bölgesinde yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Usta televizyoncu Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek'in tv100'de yayınlanan 'Haftanın Panoraması' programına konuk olan Uğur, hakkında soruşturma açılmasına neden olan ''Baraj duvarı taştı'' paylaşımının nasıl yapıldığını da anlattı.

Telsizden 12.30 sıralarında ''Baraj patladı'' diye bir anons geçildiğini aktaran Oğuzhan Uğur, ''Birileri ihbarda bulunuyor kolluk kuvvetlerine. Bir anda bir yaygara kopuyor, ağlayarak insanlar 'Baraj patladı ne olur sesimizi duyurun' diye ekibimize ve her yere mesaj atıyorlar. Ekip de teyit almak için tekrar bölgeye ulaşıyor'' ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLLÜ EKİP ATTI'



Bölgeyi uydu haritasından izleyen bir görevlinin de Bababa TV ekibini aradığını ve 'Uydudan görüyorum, su basıyor'' diye hadiseyi teyit ettiğini anlatan Uğur, söz konusu tweet'in gönüllü ekip tarafından atıldığını açıkladı.

Uğur yardımlara başladığı andan itibaren kendisine saldırıldığını belirterek, ''10 sene önceki videolarımı çıkarıp koymaya başladılar. Gezi Parkı döneminden fotoğraf koymaya başladılar. Bir baktım depremdeki insanlara yardım etmek yerine birilerine cevap vermeye başladım'' şeklinde konuştu.



