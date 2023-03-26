Oğuzhan Uğur tartışma yaratan mesajına açıklık getirdi
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin aldından bölgeye yardıma giden ve iktidar cenahı tarafından hedef tahtasına konulan BabalaTV kurucusu Oğuzhan Uğur, hakkında soruşturma açılmasına yol açan tweet'ine ilişkin konuştu. Uğur, yardımlara başladığı andan itibaren kendisine yönelik saldırıların başladığını ifade ederek ''Gezi Parkı döneminden fotoğraf koymaya başladılar. Bir baktım depremdeki insanlara yardım etmek yerine birilerine cevap vermeye başladım'' dedi.
Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, deprem bölgesinde yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Usta televizyoncu Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek'in tv100'de yayınlanan 'Haftanın Panoraması' programına konuk olan Uğur, hakkında soruşturma açılmasına neden olan ''Baraj duvarı taştı'' paylaşımının nasıl yapıldığını da anlattı.
Telsizden 12.30 sıralarında ''Baraj patladı'' diye bir anons geçildiğini aktaran Oğuzhan Uğur, ''Birileri ihbarda bulunuyor kolluk kuvvetlerine. Bir anda bir yaygara kopuyor, ağlayarak insanlar 'Baraj patladı ne olur sesimizi duyurun' diye ekibimize ve her yere mesaj atıyorlar. Ekip de teyit almak için tekrar bölgeye ulaşıyor'' ifadelerini kullandı.
'GÖNÜLLÜ EKİP ATTI'
Bölgeyi uydu haritasından izleyen bir görevlinin de Bababa TV ekibini aradığını ve 'Uydudan görüyorum, su basıyor'' diye hadiseyi teyit ettiğini anlatan Uğur, söz konusu tweet'in gönüllü ekip tarafından atıldığını açıkladı.
Uğur yardımlara başladığı andan itibaren kendisine saldırıldığını belirterek, ''10 sene önceki videolarımı çıkarıp koymaya başladılar. Gezi Parkı döneminden fotoğraf koymaya başladılar. Bir baktım depremdeki insanlara yardım etmek yerine birilerine cevap vermeye başladım'' şeklinde konuştu.
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