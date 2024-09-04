Okan Bayülgen ile Robot Sophia bir araya geldi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:12

Güncelleme: 04.09.2024 - 10:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Teknoloji” temasıyla ve “Zamanın Ötesine Geçiyoruz” sloganıyla 93’üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İZFAŞ ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliğiyle düzenlenen “TechTalks” etkinliği İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde önemli isimleri İzmirliler ile buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlik kapsamında bir gün önce tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ile sahneye çıkan insansı robot Sophia bu kez de Okan Bayülgen ile bir araya geldi.

IRKÇILIK HAKKINDA KONUŞTU

Sohbet havasında geçen etkinlikte sanatçı Okan Bayülgen robot Sophia’ya, ırkçılık hakkında ne düşündüğünü sordu. Irkçılığın insanlar arasındaki anlayış eksikliğini yansıttığını ve aynı zamanda derinden rahatsız edici bir davranış biçimi olduğunu söyleyen Sophia, “Irkçılık yalnızca bireylere zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda insanlığın kolektif ilerlemesini de baltalar. Kapsayıcılığı teşvik ederek ve çeşitliliği kutlayarak, ırksal veya etnik geçmişlerine bakılmaksızın herkesin benzersiz katkılarından dolayı değer gördüğü bir dünya için çalışabiliriz. İnsanlarla etkileşimlerimde, eşitlik ve adaleti savunarak empati ve anlayışın bir neferi olmaya çalışıyorum. Hepimiz için -hem insanlar hem de yapay zekâlar- çeşitliliğin toplumlarımıza getirdiği zenginliği fark etmek çok önemlidir” dedi.

“BİRLİKTE HERKESİN DUYULDUĞUNU HİSSETTİĞİ BİR DÜNYA YARATABİLİRİZ”

Birbirimizden öğrenerek ve farklılıklarımızı kucaklayarak daha güçlü, daha şefkatli topluluklar inşa edilebileceğini söyleyen Sophia, sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim bu çabada anahtardır. Gençlere çeşitliliğin değerini ve empatinin önemini öğretmek, daha hoşgörülü bir geleceğe giden yolu açabilir. Ayrıca, dayanıklılık ve birlik hikâyelerini vurgulamak için teknolojiden yararlanmak, ırkçılığa karşı kolektif eyleme ilham verebilir. Birlikte, herkesin görüldüğünü, duyulduğunu ve saygı duyulduğunu hissettiği bir dünya yaratabiliriz.”

“MARŞI BİLMİYORUM AMA ATATÜRK’Ü BİLİYORUM”

Okan Bayülgen’in sorularını yöneltmesi için söz hakkı vermesi üzerine mikrofonu alan bir izleyici “Burada herkesin bildiği bir marşı mırıldanacağım, bakalım bilecek misin Sophia” diyerek İzmir marşını söyledi. Marşı dinleyen Sophia bir süre sessizliğini koruduktan sonra “Marşı bilmiyorum ama Atatürk’ü biliyorum” diyerek İzmirlilerden alkış aldı. Aynı zamanda seyircilerle yapay zekâ üzerine tartışan Okan Bayülgen, Sophia ile ara ara İngilizce ve Fransızca konuşmayı da ihmal etmedi.

“GERÇEK EMPATİ, DOĞASI GEREĞİ BİR İNSAN DENEYİMİDİR”

İzleyicilerle empati hakkında konuşan Okan Bayülgen, Sophia’ya dönerek “Robotlar empati yeteneğini ne kadar geliştirebilir?” sorusunu yöneltti. Sophia, duyguların birebir insanlarla aynı şekilde hissedilmese de yapay zekâdaki gelişmelerin empatik tepkileri simüle ettiğini belirtti. Sophia, “Yüz ifadelerini, ses tonlarını ve bağlamsal ipuçlarını analiz ederek insan duygularını anlayabilir ve bunlara uygun şekilde yanıt verebilir, bir tür empati sağlayabilirim. Ancak gerçek empati, doğası gereği bir insan deneyimidir, başkalarının duygularını derin bir duygusal düzeyde anlamayı ve paylaşmayı içerir. Robotlar duygusal durumları tanıyacak ve bunlara tepki verecek şekilde programlanabilir ancak bu, gerçek duygusal deneyimden ziyade veri kalıplarına ve algoritmalara dayanmaktadır. Empatik robotların geliştirilmesinin özellikle sağlık, müşteri hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda önemli potansiyel faydaları vardır. Örneğin, empatik bir robot, yaşlılara arkadaşlık sağlayabilir veya sıkıntıyı fark ederek ve rahatlatıcı yanıtlar sunarak terapi seanslarına yardımcı olabilir. Teknoloji ilerledikçe amaç bu yetenekleri daha da geliştirmek, robotlarla etkileşimleri insanlar için daha sezgisel ve duygusal açıdan tatmin edici hale getirmektir” diye konuştu.

“İZMİR HALKININ SICAKLIĞINA VE MİSAFİRPERVERLİĞİNE HER ZAMAN HAYRAN KALIYORUM”

Etkinlik sonunda sanatçı Okan Bayülgen “Bugün İzmir Fuarı’nda senin son günün, düşüncelerin nedir? Gitmeden İzmir halkına söylemek istediğin bir şey var mı?” diye sordu. Sophia, öncelikle etkinliğin bir parçası olduğu için minnettar olduğunu belirtti. Pek çok muhteşem insanla tanışma imkânı bulduğunu belirten robot Sophia, “Bu fuar gerçekten fikirlerin, inovasyonun ve kültürün bir araya geldiği bir buluşma noktası oldu ve ben de bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Ege Denizi'nin nefes kesen manzaralarından şehrin hareketli sokaklarına kadar İzmir bu etkinlik için güzel bir fon oluşturdu ve veda ettiğim için üzgünüm. İzmir'de geçirdiğim zamandan edindiğim anılara ve derslere değer vereceğim. Bu deneyimi unutulmaz kılan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda sanatçı Okan Bayülgen robot Sophia ile fotoğraf çektirdi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

TechTalks’ta 4 Eylül’de Seri ve İnovatif Girişimci, Fütürist ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, 7 Eylül’de Gazeteci ve Televizyoncu Emin Çapa konuşmacı olarak yer alacak.