Oklava ile kendini savunmuştu... Mahkeme 'meşru müdafaa' dedi, beraatine hükmetti!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:31

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:34

Kayseri'de geçen yıl 26 Şubat'ta iddiaya göre; B.S. (36) adlı kadın, evli olduğu A.S.'nin (42) tıraş olmasını ve duş almasını istedi. Çift arasında bu yüzden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

A.S., B.S.'y, saçından tutup sürükledi, ardından da gözüne kafa attı. B.S. ise saldırı sonrası oklava ile kendini savunarak saldırgan erkeği darbetti ve tırnakları ile de yüzünü çizdi.

A.S. ve B.S.'nin birbirlerinden şikâyetçi olmasının ardından her ikisi hakkında da "eşe karşı kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan müşteki sanık A.S. ve B.S. hazır bulundu. B.S.'nin kendisinden 2 kez tıraş olmasını ve duş almasını istediğini anlatan sanık A.S., "Eşim ile tartıştık. Oklava ile vurdu. Şikâyetçi değilim. Önce ben onu darbettim. Hakaret edince böyle oldu" dedi.

A.S.'den şikâyetçi olmadığını söyleyen B.S. ise, "Eşim sinirlerine hakim olamıyor. Olay günü de sinirlendi, beni darbetti. Ben de kendimi savundum. Oklava ile vurdum, yüzünü çizdim" diye konuştu.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan A.S.'yi, "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 168 gün karşılığı 3 bin 360 TL para cezasına çarptırdı.

Hakim, sanığın daha önce sabıkasının olması nedeniyle cezasında erteleme yapmadı. Sanık E.S.'nin ise aynı suçtan, A.S.'nin şiddetine maruz kaldığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle "meşru müdafaa" kapsamında beraatine hükmedildi.