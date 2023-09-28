Erkek şiddeti her yerde... Tartıştığı kadınlara yumrukla saldırdı!
Güngören'de bir erkek, sokaktan geçtiği sırada tartıştığı iki kadına yumrukla saldırdı. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadınlara yönelik erkek şiddeti artarak devam ediyor. Son şiddet haberi ise, İstanbul'un Güngören ilçesinden geldi.
Edinilen bilgiye göre; Haznedar Mahallesi'nde yaşanan ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.
BİR ANDA KADINLARA SALDIRDI!
Tartışmalar sonrası fail erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı. O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu. Üç kişi tartışarak uzaklaşırken, polise şiddet olayı ile ilgili bir şikâyet olmadığı öğrenildi.
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