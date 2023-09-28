Erkek şiddeti her yerde... Tartıştığı kadınlara yumrukla saldırdı!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:24

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:24

Kadınlara yönelik erkek şiddeti artarak devam ediyor. Son şiddet haberi ise, İstanbul'un Güngören ilçesinden geldi.

Edinilen bilgiye göre; Haznedar Mahallesi'nde yaşanan ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

BİR ANDA KADINLARA SALDIRDI!

Tartışmalar sonrası fail erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı. O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu. Üç kişi tartışarak uzaklaşırken, polise şiddet olayı ile ilgili bir şikâyet olmadığı öğrenildi.

