Erkek şiddeti her yerde... Tartıştığı kadınlara yumrukla saldırdı!

Güngören'de bir erkek, sokaktan geçtiği sırada tartıştığı iki kadına yumrukla saldırdı. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:24
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Kadınlara yönelik erkek şiddeti artarak devam ediyor. Son şiddet haberi ise, İstanbul'un Güngören ilçesinden geldi.

Edinilen bilgiye göre; Haznedar Mahallesi'nde yaşanan ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

BİR ANDA KADINLARA SALDIRDI!

Tartışmalar sonrası fail erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı. O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu. Üç kişi tartışarak uzaklaşırken, polise şiddet olayı ile ilgili bir şikâyet olmadığı öğrenildi.


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