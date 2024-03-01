Uğur Kurt davasında yeni karar: Sanık polis memuruna hapis

Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:55

Güncelleme: 01.03.2024 - 13:34

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "yaşam hakkının ihlal edildiği ve ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması" gerekçesiyle bozduğu davanın yeniden görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf ile tarafların avukatları katıldı.

Savcı, sanık Korkmaz'ın önceki duruşmada sunduğu mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

TAKSİRLE ÖLDÜRMEYE 2.5 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 2017 yılında kurulan hükmün, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararı doğrultusunda iptal edildiğini belirterek, sanık polis memuru Sezgin Korkmaz’ı 'taksirle ölüme nrden olmak' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Uğur Kurt, 22 Mayıs 2014'teki olaylar esnasında, bir yakınının cenaze törenine katılmak için Okmeydanı Cemevi'nde bulunduğu sırada başına mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru Sezgin Korkmaz hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

SUÇ DEĞİŞMİŞTİ

Dosyanın gönderildiği İstanbul 85. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Korkmaz'ın 'taksirle öldürme' değil, 'kasten öldürme' suçundan yargılanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, sanığın 'olası kastla öldürmek' suçundan 20 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezasını öngören hükme göre yargılanmasını istemişti. Dava dosyası, istenen cezanın ağır ceza kapsamında olması nedeniyle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

SAVCI 25 YIL İSTEMİŞTİ, MAHKEME PARA CEZASI VERMİŞTİ

Yargılama sırasında açıklanan mütalaada sanığın 'olası kast' ile hareket edip Uğur Kurt'un silahla ölümüne sebebiyet verme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl hapis cezası vermişti. Duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek sanığın cezasını 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, bunu da 605 gün karşılığı 12 bin 100 lira adli para cezasına çevirmişti. Kararın ardından Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, "maktulün yaşam hakkının ihlal edildiğine" karar vererek sanığın yeniden yargılanmasına hükmetmişti.