Okmeydanı’nda velilerden kayyum tepkisi: Çocuklarımızın yemeğine göz diktiler
İstanbul Okmeydanı’ndaki Fuat Soylu İlkokulu’nun velileri, kayyum atanmasının ardından belediyenin sağladığı ücretsiz yemek hizmetinin durdurulmasına tepki gösterdi. Fuat Soylu İlkokulu’nun velileri, “Çocuklarımızın yemeğine göz diktiler” diyerek kayyumu protesto etti.
Şişli Belediyesi tarafından sağlanan ve her gün öğrencilere verilen bir öğün yemek, belediyeye kayyum atanmasının ardından durduruldu. Duruma tepki gösteren veliler, Okmeydanı’nda bir araya gelerek protesto düzenledi. Veliler, özellikle ekonomik zorluklar içinde yaşayan aileler için bu öğünün kritik olduğunu vurguladı.
Velilerden biri, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Okulumuzda çocuklarımızın bir öğün yemek hakkı vardı. Belediyenin ayarladığı bir hizmetti. Ancak Şişli Belediyesi’ne kayyum atanır atanmaz bu hizmet kesildi. Çocuklarımızın yemeğini ellerinden aldılar. Bizler yoksul insanlarız, çocuklarımız bir öğüne muhtaç. Kayyum geldi, çocuğumuzun meyvesine, sütüne el koydu. Bu durumu kabul etmiyoruz!"
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