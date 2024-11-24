Oksijen cihazından kurtulup 82 yaşında egzersize başladı
Kars'ta, 82 yaşındaki Ahmet Çağır, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gördüğü tedaviyle 5 yıldır kullandığı oksijen cihazından kurtuldu. Artık egzersiz yaparak ve yürüyüşe çıkarak sağlıklı bir yaşam sürmeye devam ediyor.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Çağır, 5 yıldır kullandığı oksijen cihazından, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde gördüğü tedaviyle kurtuldu. Akciğer hastalığı nedeniyle uzun süre oksijen cihazına bağlı yaşayan Çağır, tedavi sürecinin ardından yürüyüş yaparak dinç kalmaya devam ediyor.
İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
2019’da akciğerlerinde enfeksiyon gelişen ve bir süre tedavi gören Ahmet Çağır, bir yere gitmek için sürekli solunum cihazına bağlı olmak zorunda kalıyordu. Ancak kısa süre önce Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Çağrı Atasoy’a başvurdu. Yapılan testler sonucunda Çağır’ın akciğerlerinde sertleşme tespit edildi ve tedavi süreci başladı.
İki gün süren tedavi ve üç ay süren takip sonrası, antifibrotik ilaç tedavisiyle iyileşen Çağır, artık oksijen cihazı olmadan hayatını sürdürüyor. Bu gelişme, onun için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Çağır, ilerleyen yaşına rağmen dinç kalabilmek için yürüyüşlere çıkmaya ve egzersiz yapmaya devam ediyor.
HASTALAR YÜRÜYEREK HASTANEYE GELMEYE BAŞLADI
Dr. Çağrı Atasoy, interstisyel akciğer hastalıklarının nadir görülen ve akciğerlerde sertleşmeye yol açan bir grup hastalık olduğunu belirtti. Bu hastalıkların, yakın zamana kadar tedavisinin mümkün olmadığını, ancak yeni geliştirilen ilaçlarla artık hastalığın ilerlemesinin durdurulabildiğini ifade etti. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, hastaların tedavisinde son teknoloji cihazlar kullanılmakta ve hastalıkların tanı ve takibi bu cihazlar yardımıyla yapılıyor.
Son bir yılda tedavi edilen 30 hastanın önemli bir kısmı, oksijen cihazı kullanmadan evlerinden çıkabilmeye ve hastaneye yürüyerek gelmeye başladılar. Dr. Atasoy, hastalarının tedavi süreçlerinin olumlu sonuçlar verdiğini ve birçok hastanın yaşam kalitesinin arttığını söyledi.
AHMET ÇAĞIR’IN YAŞAM KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİM
Tedavi sürecinin ardından Ahmet Çağır, oksijen cihazı olmadan hareket etmeye başladı. Çağır, oksijen cihazı ile yaşamanın zorluklarından bahsederek, tedavi sonrası hayatının büyük ölçüde değiştiğini söyledi. “Önceden hiç yürüyemezdim, evin içinde gezemiyordum. Şimdi yürüyerek ilçe merkezine gidiyorum. Hanım 'sehpayı getir çay içelim' dediğinde onu bile getiremiyordum, ama şimdi getirebiliyorum” diyen Çağır, sağlığına kavuşmasına yardımcı olan doktora teşekkürlerini iletti.
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