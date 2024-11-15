13 yılda 22 ameliyat geçirdi! Fulden Uras kanser tedavisinin ardından açıklama yaptı: 'Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:49

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:51

Ünlü şarkıcı Fulden Uras, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Daha önce bağırsak ve meme kanseri teşhisi konulan Uras, bu süreçte birçok ameliyat geçirmişti.

Sağlık durumuyla ilgili umut verici gelişmeleri paylaşan Uras, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı. Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20’sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış, bir kere daha anladım."

Geçtiğimiz yıl sağ memesini aldıran şarkıcı, geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımda sol memesinin de alınacağını duyurmuştu. Fulden Uras, bu zorlu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Sağlığına kavuşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Uras, sevenlerine umut dolu bir mesaj verdi.