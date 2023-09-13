Oksijen yüklü TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Zeytinburnu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki oksijen yüklü TIR'a çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken 2 kişi de yaralandı.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında; alkollü sürücü Uğur M. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki oksijen yüklü TIR'a çarptı.
Edinilen bilgiye göre park halindeki 06 DGM 258 plakalı oksijen yüklü TIR'a çarpan araç birkaç metre savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kullanılamaz hale geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
ARAÇTA SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Uğur M. kendi imkanları ile araçtan çıkarken araç içerisinde sıkışan Burak M., itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Yaralılar Uğur M. ve Burak M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
"ARTIK NE OLUR ALLAH BİLİR"
Çevrede bulunan Kurtuluş Erdal, "Araba aşağıdan geliyordu. Herhalde alkollülerdi. TIR'a vurunca bu hale geldi. Sıkışan 2 kişi vardı. Ambulansla sevk ettiler. Artık ne olur Allah bilir" şeklinde anlattı.
Kazaya şahitlik eden Mehmet Bektaş, "Arkadaş aşağıdan geliyordu. Biraz alkolün de etkisi vardı. Biraz slalom yaptı. Duran TIR'a yandan vurarak bu hale getirdi. Arkadaşları hemen çıkarttık. Birini kenara aldık. 2 kişi vardı. Biraz pansuman yaptık" ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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