Çanakkale Yat Limanı'nda oksijen tüpü dolumu sırasında patlama: 1 ölü

Çanakkale Yat Limanı'nda dalgıçların kullandığı oksijen tüplerinin dolumu sırasında meydana gelen patlamada görevli personel Caner Özbek (43) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:18
Çanakkale Yat Limanı'nda oksijen tüpü dolumu sırasında patlama: 1 ölü
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çanakkale Belediyesi'ne ait yat limanında meydana geldi. Yat limanında görevli personel Caner Özbek, dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldururken, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yaralanan Özbek, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Olayın ardından Çanakkale Belediyesi tarafından yayınlanan taziye mesajında, “Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

 


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