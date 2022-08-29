Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, Zeynep Göğüş'ün

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:07

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl önce yaşama veda eden Türk edebiyatının usta isimlerinden Gazeteci Yazar Oktay Akbal’ın ismini yaşatmak için ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması düzenledi. İlki geçtiğimiz yıl hikâye dalında gerçekleşen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, 2022 yılında roman dalında düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal ismini yaşatmak için ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödül’ töreni yazarın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos tarihinde düzenlendi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Gazeteci Yazar Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal, Seçici Kurul Üyesi Aykut Küçükkaya, Ruken Kızıler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birsen Kocataş, Oktay Edebiyat Ödülünü kazanan gazeteci yazar Zeynep Göğüş ve davetliler katıldı.

BAŞKAN DR. OSMAN GÜRÜN’E TEŞEKKÜR

Ödül töreninde konuşan Gazeteci Yazar Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal, “Bugün Oktay Akbal’ı sonsuzluğa gönderdiğimizin 7’nci yılı. Her yıl doğum ve ölüm gününde birlikte oluyoruz. Onu saygı ve özlemle anıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün önderliğinde Oktay Akbal anısına edebiyat ödülleri düzenleniyor. Geçen yıl öykü dalında değerli yazar Adil İzci ödül kazanmıştı. Bu yılda roman ödülünü Gazeteci Yazar Zeynep Göğüş kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde üç bölümden oluşan kitaplık açmıştır. Birisi Ünal Türkeş, ikincisi Oktay Akbal ve üçüncüsü her kesimden vatandaşların gelip kitap okuya bildiği kitaplıktır. 20 yıldır hakkında bir tek şaibe daha olmadan belediye başkanlığı yapan Sayın Dr. Osman Gürün’e ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

GÖĞÜŞ: ADIMIN OKTAY AKBAL İLE YAN YANA GELMESİ BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDUR

Oktay Edebiyat Ödülünü kazanan Gazeteci Yazar Zeynep Göğüş, “Oktay Akbal’ın adını yaşatmak, başarılı edebiyatçıları desteklemek amacını taşıyan bu ödülü alırken adımın Oktay Akbal ile yan yana gelmesi benim için büyük bir onurdur. Edebiyata ve sanata büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Oktay Edebiyat Ödülünü kazanan gazeteci yazar Zeynep Göğüş’e ödülünü Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birsen Kocataş verdi.