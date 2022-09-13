Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nde köşe yazıları yarışacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında, ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ konu başlığıyla deneme/köşe yazısı dalında yazılmış eserlere verilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin gazeteci, yazar Oktay Akbal’ın adını yaşatmak, Türk Edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlediği ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışmasının 2023 konu başlığı belirlendi.
İlki 2021 yılında hikâye, bu yıl roman dalında gerçekleştirilen edebiyat ödülü, 2023 yılında ise ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ konu başlığıyla deneme/köşe yazısı dalında düzenlenecek.
SON BAŞVURU 7 OCAK
Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü’ne yapılacak olup yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo, elden vb. şekillerde adrese teslim edebilecek.
7 Ocak 2023 tarihinde başvuruları sona erecek olan Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Seçiciler Kurulu’nda Hikmet Altınkaynak, Işık Kansu, Arif Kızılyalın, Kemal Kocabaş, Tuncay Mollaveisoğlu, Ahmet Özer ve Öner Yağcı yer alıyor. Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü’ne (Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No:2 48000 Muğla, Telefon: 4444801 – 1952) başvuruda bulunabiliyor.
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