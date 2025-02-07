Okul çağındaki çocuklar Adıyaman’a götürüldü, otobüsleri belediye verdi: Menzil karanlığı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

Türkiye’de tarikat ve cemaatler okul çağındaki çocuklar üzerinde etkilerini her geçen gün arttırıyor.

Menzil cemaatinin mevcut elebaşısı olarak hareket eden Saki Elhüseyni’nin vakfı olan Serhendi Vakfı; Türkiye’nin çeşitli yerlerinden lise çağındaki öğrencileri cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyüne götürüyor.

PANKART AÇTILAR

Adıyaman merkezli Menzil köyüne yolculuğa ait görüntüler baştan sona sosyal medyada hesaplarından yayımlıyor.

Paylaşılan bir görüntüde vakfın gençlik işlerinden sorumlu birimi olan “Serhendi Gençlik” Sultanbeyli’den otobüsle bir kafile erkek öğrenciyi İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinden Menzil köyüne götürüldü. Yolda ve köyde öğrencilere; Saki Elhüseyni’yi destekleyici “Yol saki, aşk bâki” yazılı pankartla fotoğraf çektirildi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinden lise çağındaki kız öğrencilerin oluşturduğu bir kafile de aynı köye otobüslerle taşındı. Otobüslerin belediyeler tarafından sağlandığı öğrenildi.

Menzil cemaatinde koltuk kavgası ve ardından başlayan miras paylaşımında yaşanan gerilim de gündemdeki yerini koruyor. Köyde gruplar arasında kavga yaşanmış, miras davaları peş peşe gelmişti.