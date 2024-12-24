Okul çıkışı kan döküldü: Lise öğrencisi ortaokul öğrencisini bıçakladı

Sivas’ta lise ve ortaokul öğrencisi arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada lise öğrencisi bıçak kullanarak kendinden yaşça küçük ortaokul öğrencisini yaraladı.

Okul çıkışı kan döküldü: Lise öğrencisi ortaokul öğrencisini bıçakladı
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:37

Olay, Tuzlugöl Mahallesi Tabip Sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Okul çıkışı lise 1. sınıf öğrencisi H.E. ile ortaokul son sınıf öğrencisi Ç.Y. arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşünce H.E., Ç.Y.’yi baldırından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ç.Y.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Lise öğrencisi ise suç aletiyle birlikte

Çocuk şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü.


Etiketler: #sivas #bıçaklama

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