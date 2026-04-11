Okul duvarının çökmesinde ihmal tartışması

11.04.2026 04:00:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi’ndeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nun istinat duvarı, geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından çöktü. Okulun kapalı olduğu saatlerde yaşanan olay, olası bir faciayı önlerken tonlarca toprağın altında bir otomobilin kaldığı görüldü ve okulda eğitime ara verildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, yaşananları “ihmaller zinciri” olarak nitelendirdi. Toruş, okul yönetimlerinin daha önce durumu defalarca yetkililere bildirdiğini belirtti. Yaşananların bir kaza olmadığını savunan Toruş, sorumluluğun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde olduğunu öne sürerek İstanbul İl Milli Eğitim müdürünü istifaya davet etti.

