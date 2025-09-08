Okul gibi kalabalık mekânlar hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor: Grip aşısı ve hijyen önlemleri şart

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, sınıflarına geri dönüyor. Ancak okullar sadece bilgi değil, hastalıkların da hızla yayıldığı alanlar haline gelebiliyor. Özellikle sınıflar, kantinler, tuvaletler ve servis araçları gibi ortak kullanılan alanlar, çocuklar arasında bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, basit bir öksürük ya da el temasının bile birçok çocuğu etkileyebileceğini belirterek hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, kalabalık ortamların, belli sağlık risklerini de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek “Dar ve kalabalık mekânlar, hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle, fiziki mekânların yeterince geniş olması büyük önem taşıyor. Özellikle çocukların ortak kullandığı tuvaletler, sınıflar, spor salonları gibi alanlarda hijyen kurallarına titizlikle uyulmalı. Ayrıca çocuklara hijyen eğitimi verilmesi de şart, el yıkama alışkanlığı bu eğitimin en temel parçalarından biri olmalı” dedi.

Beden eğitimi dersleri gibi çocukların yakın temas içinde bulunduğu alanlarda, hasta çocukların okula gönderilmemesinin büyük önem taşıdığını belirten Küçükosmanoğlu şu önerilerde bulundu:

‘SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILMALI’

“Özellikle salgın hastalıkların yoğun olduğu dönemlerde sağlık kontrolleri yapılmalı, bulaşıcı hastalık taşıyan çocukların evde dinlenmesi sağlanmalı. Örneğin grip, bazı aylarda çok daha yaygın görülüyor ve bu tür durumlarda ekstra dikkatli olunmalı. Bağışıklık sistemleri güçlendirilmeli. Risk gruplarının yanı sıra 6 aydan büyük tüm çocuklara grip aşısı yapılmasını da tavsiye ediyoruz. Bu aşı zorunlu aşılar arasında yer almıyor, ancak imkanı olan ailelerin çocuklarına grip aşısı yaptırması hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından önemli.”

Çocukların düzenli uyumasının, dengeli beslenmesinin ve yeterli kalori almasının da bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında kritik rol oynadığını ifade eden Küçükosmanoğlu, “Ne yazık ki bazı çocuklar okula aç geliyor, kötü koşullarda besleniyor ya da yeterli hijyenik gıdaya ulaşamıyor. Tüm bu etkenler, çocukların sağlığını ve hastalıklara karşı direncini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.