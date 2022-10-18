Okul müdürü, cinsel saldırıdan yargılandığı öğretmen için uzaklaştırma kararı aldırdı
Ankara'daki bir ilkokulda, birlikte görev yaptığı öğretmene cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan okul müdürü A.Y., mağdur müdür yardımcısı E.B. hakkında 1 ay 'uzaklaştırma' kararı aldırdı.
Ankara Mamak'taki bir ilkokulda müdür yardımcısı olan görev yapan E.B., okul müdürü A.Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Şikayet sonrası soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, A.Y. hakkında 14 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, A.Y.'nin birlikte görev yaptığı mağdur kadına yönelik zincirleme şekilde 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda' bulunduğu vurgulandı. Aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle bu eylemi yapmasının ağırlaştırıcı neden olduğu ifade edilen iddianamede, A.Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtildi.
Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, mağdur avukatının itirazı üzerine hakim, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine dosya, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi, ilk duruşma 20 Ekim'de görülecek.
HABERLERDEN SONRA UZAKLAŞTIRMA KARARI
A.Y. haberlerin basında yer alması üzerine "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hedef haline getirildiği" iddiasıyla mağdur müdür yardımcısı hakkında uzaklaştırma verilmesi için aile mahkemesine başvurdu. Cinsel saldırıdan yargılanan müdürün talebini değerlendiren Ankara 2'nci Aile Mahkemesi, mağdur öğretmen E.B. hakkında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.
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