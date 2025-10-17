Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdular: 3 kişi yakalandı!

Denizli'de 16 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda, 19 Mayıs İlkokul Müdürü F.Ö. sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula gitmek için aracına yöneldiği esnada yanına gelen kantin işletmecisinin oğlu tarafından silahla vurulmuştu.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDULAR

Çocuklarının gözü önünde okul müdürünü silahla yaralayan K.K.'nın (17) kendisini bir arkadaşına video kaydına aldırdığı ortaya çıkmıştı.



Okul müdürünü silahla yaralayan K.K. ve ona yardım eden şahısların yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde polis ekipleri, video kaydını çeken kişinin A.Ç. (18), şüpheli K.K.'nın kaçmasına yardım edenin ise U.A. (17) olduğunu belirledi.

3 GÖZALTI VAR

Polis ekipleri tarafından kimlikleri belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yürütülen titiz ve geniş çaplı araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren, beraber hareket edip olayı video kaydına alan ve olay yerinden kaçmalarına yardım eden toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.