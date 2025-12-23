Okul müdürünü pompalı tüfekle vuran çocuğun paylaşımı ortaya çıktı: 'Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim'

Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı.
Uyarının ardından dün sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, M.K.'nin olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı.
M.K.'nin "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.