‘Okul öncesi din eğitimi’ kararı yargıya taşındı

16 Aralık 2021 Perşembe, 11:00

Laikliğe Çağrı Birlikteliği, çok sayıda kurum ve yurttaşın suç duyurusunu, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na teslim etti. Daha sonra suç duyurusuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş Sendikası, Pir Sultan 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, İlerici Kadınlar Derneği (İKD), Kadın ve Mücadele Derneği ve Karaözü Şahruh Derneği yönetici ve temsilcileri katıldığı toplantıda birliktelik adına açıklamayı yapan İKD Genel Başkanı Umut Kuruç, AKP çevresinin bilime olan kini ve saldırılarının sonu gelmediğini belirtti.

Kuruç şunları söyledi:

“Her gün bir medeni kazanımımıza saldırıyor. Okulu sürekli gözlem altında tutuyor. Bilim, ‘cin, peri, cehennem’ gibi hayali nesnelerle korkutmanın çocuklarda endişe, umutsuzluk, suçluluk duygusu yarattığını kanıtlamışken çocuklarımıza itaat, günah, biat gibi bilim dışı referanslar vererek, çocuk haklarına ve geleceğimize ihanet ediyorlar. ‘Dindar ve kindar nesil’ yetiştirmenin gereğini yapıyorlar. Yetkilileri bu yasa, etik ve bilim dışı taleplerinden vazgeçmeye çağırıyor, yasalar önünde konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz” dedi. Kuruç, ayrıca, cemaat ve tarikat yurtlarında utanç verici olaylar yaşandığına işaret ederek, “Sıklıkla ortaya dökülen bu trajedi, kamuoyunun yüreğini dağlamakta, acılar içinde bırakmaktadır. Bunun tek sorumlusu, dinimizi her türlü araçsallaştıran AKP hükümetidir. Tüm cemaat yurtlarının ve denetim dışı Kuran kurslarının kapatılmasını istiyor, kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.