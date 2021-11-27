Okul saatlerinin değişmesi için valiliğe başvuru
Antalya Kent Konseyi, valiliğe okul saatlerinin değiştirilmesi için yazı yazdı. Yazıda, “Çift öğretim yapılan okullarımızda, sabahları çocuklar için çok erken olan, henüz güneşin doğmadığı saatte öğretimin başlatılması sorunlara neden olacağı birçok akademik çalışmada belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Eğitim Çalışma Grubu toplantısında Antalya kent merkezinde eğitim-öğretim sorunlarına dönük katılımcıların önerileri ele alındı. İmar planlarında olan okulların inşaatına başlanmaması nedeniyle eğitime açık birçok okulda sınıf mevcutlarının 40’ın üzerinde olduğu vurgulandı. İkili eğitim veren okullarda eğitim-öğretimin sabah ve akşam karanlığında yapılmasının öğrencileri olumsuz etkilemesi nedeniyle, saatlerin yeniden düzenlenmesi konusunda da Antalya Valiliği’ne yazı yazılmasına karar verildi.
FİZYOLOJİK, RUHSAL SORUNLAR
Yazıda, “Çift öğretim yapılan okullarımızda, sabahları çocuklar için çok erken olan, henüz güneşin doğmadığı saatte öğretimin başlatılması biyolojik, fizyolojik, ruhsal sorunlara neden olacağı birçok akademik çalışmada belirtilmiştir. Sabah 07.30’da derste olacak öğrencinin en az bir saat önceden uyanması gerekmektedir. Kahvaltı etmeyecek, edemeyecektir. Okula aç gidecek, öğrenme becerisi ve verimi düşecektir” denildi. l ANTALYA
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması