Okul saatlerinin değişmesi için valiliğe başvuru

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Eğitim Çalışma Grubu toplantısında Antalya kent merkezinde eğitim-öğretim sorunlarına dönük katılımcıların önerileri ele alındı. İmar planlarında olan okulların inşaatına başlanmaması nedeniyle eğitime açık birçok okulda sınıf mevcutlarının 40’ın üzerinde olduğu vurgulandı. İkili eğitim veren okullarda eğitim-öğretimin sabah ve akşam karanlığında yapılmasının öğrencileri olumsuz etkilemesi nedeniyle, saatlerin yeniden düzenlenmesi konusunda da Antalya Valiliği’ne yazı yazılmasına karar verildi.

FİZYOLOJİK, RUHSAL SORUNLAR

Yazıda, “Çift öğretim yapılan okullarımızda, sabahları çocuklar için çok erken olan, henüz güneşin doğmadığı saatte öğretimin başlatılması biyolojik, fizyolojik, ruhsal sorunlara neden olacağı birçok akademik çalışmada belirtilmiştir. Sabah 07.30’da derste olacak öğrencinin en az bir saat önceden uyanması gerekmektedir. Kahvaltı etmeyecek, edemeyecektir. Okula aç gidecek, öğrenme becerisi ve verimi düşecektir” denildi. l ANTALYA