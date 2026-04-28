28.04.2026 23:05:00
ANKA
Okul saldırıları için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun üyeleri belli oldu!  

TBMM Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları için kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Komisyona AKP’'den 11, CHP'den 5, DEM Parti ve MHP'den 2, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'ndan ise birer milletvekili katılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırıların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

AKP ÜYELERİ

Buna göre, 22 üyeden oluşacak komisyona; 

  • AKP'den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, 
  • Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 
  • Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 
  • İstanbul Milletvekilleri İsa Mesih Şahin, Yıldız Konal Süslü, 
  • Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatuttu, 
  • Konya Milletvekili Latif Selvi, 
  • Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, 
  • Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 
  • Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 
  • Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt katılacak.

CHP ÜYELERİ

  • CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 
  • İzmir Milletvekili Murat Bakan, 
  • Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 
  • Muğla Milletvekili Gizem Özcan, 
  • Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alacak. 

DEM PARTİ, MHP, İYİ PARTİ VE YENİ YOL ÜYELERİ

  • DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, 
  • Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın katılacak. 
  • MHP'den Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, 
  • Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz yer alacak. 
  • İYİ Parti'den Manisa Milletvekili Şenol Sunat bulunurken Yeni Yol Grubu'ndan da İstanbul Milletvekili Birol Aydın katılacak.         
