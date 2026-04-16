Okul saldırıları sonrası RTÜK Üyesi İlhan Taşcı 'mafya dizilerine' dikkat çekti: 'Haftanın 7 günü...'

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada televizyon dizilerine dikkati çekti.

Türkiye’de televizyonlarda neredeyse her gün mafya dizilerinin gösterildiğini belirten Taşcı, "İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan son okul saldırıları, şiddetin toplumsal boyutlarıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bu tür olaylar tek bir nedene indirgenemeyecek kadar çok boyutlu olsa da televizyon ve dijital platformlarda yer alan içeriklerin etkisi göz ardı edilmemelidir. Özellikle televizyonun çok daha geniş ve kolay erişilebilir kitle iletişim aracı olması, bu alandaki içeriklerin etkisini daha da kritik hâle getirmektedir" dedi.

"DÜZENLEMELERİN, MEDYANIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAK YERİNE KAMU SAĞLIĞINI KORUMAYI HEDEFLEMESİ GEREKİR"

Son yıllarda mafya temalı dizilerin yaygınlaştığına, tek bir bölümde 20-30 kişinin aynı anda öldürüldüğü toplu şiddet sahnelerinin şiddetin olağanlaştırılması ve sıradanlaştırılması riskini beraberinde getirdiğine işaret eden Taşcı, şunları kaydetti:

"Her gün ekranlar kana bulanıyor. Şu anda Türkiye’deki televizyon kanallarında hafta içi her gün bir kanalda mafya ya da yoğun şiddet içerikli dizi yayınlanmakta. Öyle ki hafta sonları da bu dizilerin tekrarlarına yer veriliyor. Dolayısıyla haftanın 7 günü televizyonlarda mafya temalı diziler ekrana geliyor. Bu durum özellikle çocuklar ve gençlerin sürekli bu içeriklere maruz kalmasına ve oradaki tipleri kendilerine rol model almalarına neden olabiliyor. Silah kullanımının yoğun ve açık biçimde gösterilmesi, suç figürlerinin zaman zaman meşrulaştırılması ve hatta kahramanlaştırılması özellikle çocuklar ve gençler açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, medya içeriklerinin toplumsal ve ruhsal etkilerinin; çocuk psikiyatrisi, çocuk-ergen psikolojisi ve psikiyatri alanlarında uzmanların katkısıyla, bilimsel ve çok disiplinli bir yaklaşımla ivedilikle incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Düzenlemelerin, medyanın özgürlüğünü kısıtlamak yerine kamu sağlığını korumayı hedeflemesi gerekir.

RTÜK’ün bugüne kadar ki uygulamalarının, tersi yönde olduğu da aldığı kararlarla ortadadır. İfade özgürlüğü korunmak kaydıyla, toplumsal değerleri güçlendiren, adalet duygusunu pekiştiren ve şiddeti normalleştirmeyen içeriklerin teşvik edilmesi gerektiği açıktır. Her düzenlemenin ve içeriğin toplum sağlığını öncelemesi şarttır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak; senaristinden yapımcısına, yayıncısından denetim yapan RTÜK’e kadar her kesime görev ve sorumluluk düşmektedir. Geleceğimizin karartılmaması, çocuklardan katil yaratmamak için herkes üzerine düşeni acilen yapmalıdır."