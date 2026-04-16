Okul saldırılarına Cem Küçük yorumu! ‘Bu tarz olaylar çok düşük bizde. Bu konuda çok iyiyiz’

16.04.2026 02:20:00
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların ardından, iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük’ten tepki çeken yorum: “Bu tarz olaylar Avrupa ve Amerika'ya göre sayıca çok düşük bizde. Bu konuda çok iyiyiz.”

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük’in canlı yayında sarf ettiği, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılara ilişkin yorumu tepki çekti.

Küçük, söz konusu saldırılara ilişkin "Bu tarz olaylar Avrupa ve Amerika'ya göre sayıca çok düşük bizde. Bu konuda çok iyiyiz. İki kere böyle bir olay oldu. Dün ve bugün. İlk defa oldu bizde” ifadelerini kullandı.

Küçük’ün ifadeleri kısa sürede büyük tepki topladı.

