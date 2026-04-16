'Okul saldırısı’ şakası yaptı: 17 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı

Zonguldak’ta lise öğrencisi 17 yaşındaki B.T.A., WhatsApp grubunda diğer illerdeki saldırıları kastederek fotoğraf paylaştı.

İhbar ve paylaşımların ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, B.T.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, odasındaki dolabın içerisinde 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi bulundu. B.T.A.’nın olayda kullandığı değerlendirilen cep telefonuna da adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

"ŞAKA YAPMAK İSTEDİM, MERMİLER HATIRA" SAVUNMASI YAPTI

Gözaltına alınan B.T.A.’nın emniyetteki ön görüşmesinde kendini "şaka yaptım" diyerek savunduğu öğrenildi. WhatsApp grubundaki paylaşımı arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla attığını iddia eden B.T.A., odasında bulunan mermileri ise köyünden ’hatıra’ maksadıyla getirdiğini öne sürdü.

SINIFTA TORPİL PATLATINCA DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞ

Öte yandan, şüphelinin vukuatlı disiplin geçmişi de dikkat çekti. B.T.A.’nın daha önce başka lisede eğitim gördüğü, ancak sınıf içerisinde torpil patlatması nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilerek şu an eğitim gördüğü liseye gönderildiği ortaya çıktı.

Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden şüpheli B.T.A.’nın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.