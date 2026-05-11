Okul saldırısında hayatını kaybeden Almina'nın mezarı pembeye boyandı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Almina, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

"ONLAR ÖLMEDİ MELEK OLDU"

Öte yandan, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda bulunan Almina'nın mezarının pembe renge boyandığı görüldü. Mezar çevresine bırakılan çiçekler, oyuncaklar ve el yazısıyla yazılan notlar dikkat çekti. Ziyarete gelen yurttaşların bıraktığı notlarda, 'Biz senden razıydık Allah'ta senden razı olsun', 'Onlar ölmedi melek oldu' ifadeleri yer aldı.

Küçük kızın mezarı başına gelen bazı yurttaşların dua ettiği, bazılarının ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"BİZLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ YARALADI"

Rize’den gelen ve Almina’nın mezarını ziyaret eden Mevlüde Sancaktutan, "Menfur saldırıda yavrularımız vefat etti. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Çok üzücü bir olay Allah rahmet eylesin. Bizleri derinden etkiledi yaraladı. Televizyonlarda göründüğü gibi değil buraları ziyaret etmek deprem şehitliğini de ziyaret etmek çok farklı" dedi.