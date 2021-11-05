Okul servisi kaza yaptı: 11'i öğrenci 13 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı.
Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı kırsal mahallelerinden öğrencilerin bulunduğu Nihat K. idaresindeki 10 S 10122 plakalı midibüs, yoğun sisin etkili olduğu Külefli-Bandırma yolunda, Zafer A'nın kullandığı 10 NA 793 plakalı minibüsle çarpıştı.
AA'nın haberine göre, servis aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi. Kazada, sürücüler ile servis aracındaki 11 öğrenci yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavileri ayakta tamamlanarak taburcu edildi.
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