Okul servisinde akılalmaz anlar
Adıyaman’da 130 kilometre hızla ilerleyen öğrenci servis aracının camından sarkan iki öğrenci yürekleri ağza getirdi.
Olay, Adıyaman - Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında köyden aldığı öğrencileri taşıma merkezindeki okula taşıyan öğrenci servisinde otaya çıkan görüntüler, “Bu kadar da olmaz” dedirtti.
Minibüsün her iki yanından dışarı sarkan iki kız öğrencinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Camdan dışarı çıkan ve sadece ayakları minibüsün içerisinde olan öğrenciler, ellerini açarak tehlikeli şekilde yolculuk etti. Diğer sürücüler yaşanan bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Saatteki hızı 130 kilometre olan servis şoförünün duruma müdahale etmemesi diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. İki öğrencinin bilinçsiz davranışları karşısında hiçbir şey yokmuş gibi ilerleyen sürücüye sosyal medyada tepki yağdı.
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