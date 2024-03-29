Okul servisinin çarptığı öğretmen ağır yaralandı

Erzurum’da okul servisi yaya halindeki öğretmene çarptı. Genç öğretmen kazada ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 21:55
Okul servisinin çarptığı öğretmen ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet bulvarında seyir halinde olan okul servisi, iftar saatinde evine gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen Din Kültürü Öğretmeni Yusuf Z.’ye (29) çarptı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin olay yerinde parmaklarının koptuğu öğrenildi. Öğretmenin kaza yaptığı yerde ders notlarının yola savrulduğu görüldü.


Hastanede müdahale altına alınan genç öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Araştırma haberleri öğretmen haberleri okul servisi haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Siirt’te feci kaza… Öğrenci minibüsü devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Siirt’te feci kaza… Öğrenci minibüsü devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Tuğçe Kazaz AKP'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı: 24 saat geçmeden 'Murat Kurum'u destekleyeceğim' dedi

Tuğçe Kazaz AKP'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı: 24 saat geçmeden 'Murat Kurum'u destekleyeceğim' dedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yetkililerden halka uyarı: 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'

Yetkililerden halka uyarı: 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'
Almanya’da kaza geçiren Şirin Payzın’dan ilk açıklama

Almanya’da kaza geçiren Şirin Payzın’dan ilk açıklama
Murat Kurum bunu nasıl açıklıyor? TOKİ'den bile ucuza almış!

Murat Kurum bunu nasıl açıklıyor? TOKİ'den bile ucuza almış!
24 saat geçmeden u dönüşü yaptı! Tuğçe Kazaz yerel seçimlerde kime oy verecek?

24 saat geçmeden u dönüşü yaptı! Tuğçe Kazaz yerel seçimlerde kime oy verecek?
CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti

CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti
Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!

Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!
Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim
Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!

Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!