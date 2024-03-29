Tuğçe Kazaz AKP'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı: 24 saat geçmeden 'Murat Kurum'u destekleyeceğim' dedi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:01

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:01

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'yi desteklemeyeceğini duyurdu. Kazaz, aradan 24 saat geçmeden yayınladığı 2'nci mesajında ise Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a oy verceğini açıkladı.

Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimleri için AKP'yi neden desteklemediğini anlattığı bir video yayınladı.

Kazaz, yayınladığı videoda şunları söyledi:

“AK Parti'ye neden destek vermek istemediğimi soranlar olmuş, açıklayayım. Tabii ki AK Parti'nin içerisindeki bozulmalar buna etken ama bizim hiç şüphesiz bundan çok daha önemli bir konumuz oldu Filistin. Bir kere her şeyden önce şunu söylemem lazım Türkiye perde önünde yaptıklarının 10 kat daha fazlasını perde arkasında yapıyordur. Bundan hiç şüphem yok. Ama görünen o ki, o perde arkasında yaptıklarımız bırakın bu vahşeti ve zulmü durdurmayı, onu azaltmaya dahi yetmiyor ve içimizde yaşamaya umut dahi bırakmıyor ve bu bir insanlık meselesi. Her şeyin üstünde tutmamız gereken bir mesele. Seçimden de daha önemli, bizden de daha önemli. Türkiye'nin o toprakların son hamisi olmasını ve bölgede doğal olarak gelişen liderliğini de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye bu misyonu daha aktif kullanabilirdi diye düşünüyorum.

Sayın Erdoğan her ne kadar şu anda sadece Türkiye'nin lideri gibi gözükse de aslında özellikle Türk ve Müslüman coğrafyasında çok etkin bir nüfusa sahip ve bu etkisini Filistin için kullanabilir. İsrail'e yaptırım konusunda bölge ülkelerini zorlayabilirdi. Bunun için de kızgınım. Ama ben inanıyorum ki Türkiye bu gücünü seçimden sonra çok daha aktif biçimde kullanacak. Diğer tarafta milli ve dini değerlerimizi yok etmeye çalışan, ülkemizin yönetim kadrolarını başka devletlerin çıkarları, onların uygulayacakları politikalar için ele geçirmeye çalışanlara oy vermek ve onlara dolaylı olarak oy kazandırmak da istemiyorum. Öte yandan eğer ki bu seçim AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında geçseydi, özellikle de büyük şehirlerde ben oyumu Yeniden Refah Partisi'nden yana kullanırdım.

Ama bu seçim AK Parti ve CHP arasında geçecek. Onun için Yeniden Refah Partisi'nin zaten kazanamayacağı büyük şehirlerde yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi zaten kazanamayacağı diğer büyük şehirlerdeki adaylarını da çekmesi ve oralarda AK Parti'ye destek vermesi ama AK Parti'nin de aynı şekilde yeniden Refah Partisi'nin kazanacağı bölgelerdeki adaylarını çekerek yeniden Refah Partisi'ne destek vermesi çok doğru ve çok yerinde bir karar olacaktır.”

Filistin meselesi konusunda AKP’nin tutumunu eleştiren Kazaz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde AKP'yi desteklemeyeceğini söyledi. Ancak bir süre sonra bir tweet atarak yanlış anlaşıldığını, belirtti. Kazaz paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Verdiğim mesaj çok açık, sağa sola çekmeyin. AK Parti’ye tepkim olduğu için bu seçim AK Parti ile YRP arasında olsaydı oyumu Yeniden Refah Partisi’nden yana kullanırdım dedim ve Yeniden Refah ile AK Parti’nin ayrışmak yerine birleşmelerinin ve anlaşmalarının gerekliliğine vurgu yaptım. Ama bu seçim CHP ile AK Parti arasında geçiyor. O nedenle desteğim Cumhur İttifakı ve Murat Kurum'dan yana olacaktır. Aksi CHP'ye hizmettir, sonu da hezimettir.”