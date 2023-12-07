Okul yanında yıkım... Bahçedeki öğrenciler koşarak kaçtı
Hatay'da bir ilkokulun yanındaki ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında etrafa parçalar saçıldı ve toz bulutu oluştu. Toz bulutu ve parçalar nedeniyle bahçedeki öğrenciler koşarak kaçtı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Dumlupınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun yanındaki 6 katlı apartman ağır hasar aldı.
Binanın yıkımı için bugün gerekli hazırlıklar tamamlandı. Vinçle yıkılan bina saniyeler içinde yan yatıp çökerek yerle bir oldu.
Oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar, bu sırada bahçede olan çocukları tedirgin etti. Tozların bahçeye girmesiyle öğrenciler koşarak kaçtı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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