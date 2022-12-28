Okula dönüştürdüğü bina düğün salonuna çevrilen eğitimci: Okul mu, düğün salonu mu önemli?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:10

Yalova’da eğitim kurumları bulunan Mesut Acar, 7 yıl önce Yalova Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden, daha önce soğuk hava deposu olarak kullanılan bir binayı kiraladı. 10 seneliğine kiraladığı binayı tadilat yaptırarak okula dönüştüren Acar’a, bu süre içinde belediye tarafından ruhsat verilmedi, ardından da kiraladığı yerden tahliye edildi. 7 yıldır kira ödediği binada okul açamayan Acar, hukuk yoluna başvurarak hakkını aramak istedi. Açtığı 6 davayı da kazandığını söyleyen Mesut Acar, ticari zarara uğradığını, devlet kurumlarının mahkeme hükümlerini yerine getirmediğini iddia etti.

"TÜM DAVALARI KAZANDIM"

Kamu kurumundan ihaleyle kiraladığı bina için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon dolar harcama yaptığını kaydeden Acar, şunları söyledi:

"7 yıldır kira ödeyip, Türkiye Deprem Komitesi Başkanı’na projelendirip İTÜ'ye onaylattığım binayı bitirdikten sonra hukuksuzca tahliye edildim. Üzerine, tahliyenin hukuksuz olduğuna dair idari yargı kararı ve onun istinafını kazandım. Daha sonra kiracılık sıfatımın devam ettiğine dair davayı kazandım. Ondan sonra sulh hukuk davasını kazandım. En son Yargıtay süreci kaldı. Yalova Belediyesi'ne karşı açtığım davaları kazandım. Son davamız da Danıştay’da."

"BELEDİYE DÜĞÜN SALONU YAPIYOR"

Ruhsatı olmadığı söylenen binanın Yalova Belediyesi’ne takas edildiğini kaydeden Mesut Acar, şöyle devam etti:

"‘Kaçak, ruhsatı yok’ denilen binanın şu anda yanına düğün salonu yapılmak üzeredir. Buradan Cumhurbaşkanı’mıza, Adalet Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na sesleniyorum. Ben, açıkça dolandırıldığımı düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti mahkeme kararlarına uymama lüksü, Vali Muammer Erol'da, yardımcısı Aziz Mercan'da ve Başkan Vekili Mustafa Tutuk’ta nereden geliyor, nasıl böyle bir hakları oluyor, çok merak ediyorum. Mahkeme kararları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını kapsamaz mı? Hepsi buna uymak zorunda değil midir? Burayı düğün salonu yapacak Sayın Tutuk’a da sesleniyorum. Okul mu, düğün salonu mu önemli?”

"MAHKEME KARARLARINA UYULSUN"

Kendisine binanın teslim edilip uğradığı ticari zararların karşılanmasını isteyen Acar, mahkeme kararlarına uyulmasını istedi. Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkeme kararları ortadadır. Derhal bir inceleme yapılmasını istiyorum. Defalarca yaptığım şikayetler, CİMER üzerinden Valiliğe düşmüştür. Vali yardımcısına, vali yardımcısı memuruna inceletme yaparak, tekrar vali yardımcısı vali oluruna sunarak incelemeye gerek olmadığı kararları verilmiştir. Böylesi bir inceleme olabilir mi? Zaten şikâyet ettiğim şey bizzat Vali Muammer Erol'dur. İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ediyorum. Cumhurbaşkanlığı’mızın adaletine sığınıyorum."