Okula giderken kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki Enes, toprağa verildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül (10), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Değirmenyanı mevkisinde, 31 Ekim Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında; Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı.
KURTARILAMADI
İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
SÜRÜCÜ SERBEST
Gözaltına alınan sürücü Baş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaza anı, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Enes'in cenazesi, Hisarönü Mahallesi'ndeki Değirmenyanı Camii'ne getirildi.
Cenaze törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, protokol üyeleri, baba Hakkı ile anne Hediye Düldül ve çok sayıda kişi katıldı.
Enes'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Değirmenyanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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