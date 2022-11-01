Şanlıurfa'da feci kaza: Kaldırımdaki 2 öğretmen yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen 2 öğretmene çarptı. Yaralanan öğretmenler, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 17:34
Şanlıurfa'da feci kaza: Kaldırımdaki 2 öğretmen yaralandı
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Feci kaza, 31 Ekim Pazartesi gece saatlerinde Bahri Karakeçili Caddesi üzerinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 06 VS 5384 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmenler Gökhan Yiğiter ile İsmet Sergi’ye çarptı.

BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yiğiter ve Sergi yaralanırken, otomobil de park halindeki başka otomobile çarparak durabildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yaralı öğretmenler, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa kaza kaldırım öğretmen

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