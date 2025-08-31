Okula uyum haftası yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin tanışma ve kaynaşma süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler hazırladı.

İlk kez hayata geçirilen “Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu” ile öğretmen, yönetici ve ailelere yol gösterici kaynaklar sunulacak. İçeriklere EBA üzerinden erişilebilecek.

Uyum süreci kapsamında çocukların gelişim alanlarını destekleyen etkinliklerin yanı sıra “Okuluma başladım” şarkısı ve “Ben okula başladım” parmak oyunu da hazırlandı. Ayrıca, doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla aile-öğretmen-çocuk iş birliğiyle yürüyüş, gözlem ve fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilecek.