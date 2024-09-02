Yayınlanma: 02.09.2024 - 14:25

Güncelleme: 02.09.2024 - 14:25

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmaya hazırlanan öğretmen adayları, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden veya il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştirildi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları tarihi ile ilgili olarak açıklama gelmedi. MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarıyla ilgili olarak bakanlık tarafından bilgilendirme yapılması bekleniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili olarak bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2024 nereden, nasıl öğrenilir

Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.